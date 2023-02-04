Осаме Сахрауи - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Осаме
|Фамилия
|Сахрауи
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Осаме
|Фамилия
|Сахрауи
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Херенвен
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|Херенвен (Херенвен)
|25.02.2023
|1' -70'
|Херенвен (Херенвен)
|1:4
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|19.02.2023
|1' -78'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Херенвен (Херенвен)
|22'
|12.02.2023
|46' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|04.02.2023
|70' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Херенвен (Херенвен)