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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Осаме Сахрауи
Статистика
€ 9 млн
Осаме Сахрауи - статистика
Лилль
11 июня 2001 (25), Осло
#11 | Нападающий
174 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
64' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
1' - 46'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Голландия. Эредивизие 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
64' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
1' - 46'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 2
23.08.2026
Лилль
63' - 90'
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