Кьетил Хауг - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кьетил
|Фамилия
|Хауг
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кьетил
|Фамилия
|Хауг
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|29.05.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25.05.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|22.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|16.05.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|51'
|24.04.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.04.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)