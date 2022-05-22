Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кьетил Хауг - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кьетил
    Фамилия Хауг
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июня 1998 (24 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Тулуза 0:1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11