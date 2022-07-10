|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|71' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:3
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|02.10.2022
|46' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.09.2022
|1' -72'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|10.09.2022
|77' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|90'
|05.09.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|74' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Интер (Майами)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|10.07.2022
|1' -46'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|32'
|05.07.2022
|1' -68'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.06.2022
|77' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|07.05.2022
|87' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)