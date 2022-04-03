Сандер Рисан Мерк - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Сандер Рисан
|Фамилия
|Мерк
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Сандер Рисан
|Фамилия
|Мерк
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандефьорд
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|1' -75'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|19'
|23.04.2022
|1' -79'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:5
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|15'
|18.04.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|10.04.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|03.04.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)