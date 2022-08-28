Эрленд Сегберг - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Эрленд
|Фамилия
|Сегберг
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эрленд
|Фамилия
|Сегберг
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олесунн
|13
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|30.10.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.10.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|19.10.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.10.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|ХамКам (Хамар)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|18.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Олесунн (Олесунн)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|08.05.2022
|1' -38'
|ХамКам (Хамар)
|0:0
|Олесунн (Олесунн)
|28.04.2022
|66' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.04.2022
|77' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|18.04.2022
|1' -64'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|18'
|10.04.2022
|82' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Олесунн (Олесунн)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)