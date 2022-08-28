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    Эрленд Сегберг - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Эрленд
    Фамилия Сегберг
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олесунн 13 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    06.11.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    30.10.2022 1' -46' Кристиансунн (Кристиансунн) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    23.10.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    19.10.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 0:1 Олесунн (Олесунн)
    16.10.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 0:0 ХамКам (Хамар)
    02.10.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:1 Викинг (Ставангер)
    18.09.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Олесунн (Олесунн)
    11.09.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    28.08.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:1 Одд (Шиен)
    21.08.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 2:1 Олесунн (Олесунн)
    08.05.2022 1' -38' ХамКам (Хамар) 0:0 Олесунн (Олесунн)
    28.04.2022 66' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Олесунн (Олесунн)
    23.04.2022 77' -90' Одд (Шиен) 2:3 Олесунн (Олесунн)
    18.04.2022 1' -64' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    18'
    10.04.2022 82' -90' Викинг (Ставангер) 1:0 Олесунн (Олесунн)
    03.04.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
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