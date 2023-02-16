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    Сондре Серли - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Сондре
    Фамилия Серли
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 октября 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 70' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 Был в запасе Лех (Познань) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.02.2023 70' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
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