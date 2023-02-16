Сондре Серли - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Серли
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Серли
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|70' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|70' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)