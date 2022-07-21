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    Сондре Бьорсхол - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Сондре
    Фамилия Бьорсхол
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Родной город Ставангер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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