Микаэл Ингебригтсен - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Ингебригтсен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Ингебригтсен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Одд
|23
|4
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -89'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Одд (Шиен)
|06.11.2022
|1' -85'
|Одд (Шиен)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|20'
|30.10.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:2
|Одд (Шиен)
|82' 82'
|22.10.2022
|1' -89'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|8' 55'
|09.10.2022
|1' -86'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|02.10.2022
|61' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.09.2022
|1' -82'
|Одд (Шиен)
|2:0
|ХамКам (Хамар)
|10.09.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Одд (Шиен)
|51'
|04.09.2022
|72' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|28.08.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|25'
|06.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|30.07.2022
|79' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|09.07.2022
|1' -70'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|67' -90'
|Одд (Шиен)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|90'
|28.05.2022
|1' -59'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Одд (Шиен)
|25.05.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|0:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|22.05.2022
|1' -88'
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|1' -46'
|Одд (Шиен)
|0:4
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Одд (Шиен)
|07.05.2022
|1' -60'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Одд (Шиен)
|23.04.2022
|1' -62'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|18.04.2022
|1' -82'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|52'
|10.04.2022
|72' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)