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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Брукс Леннон
Статистика
€ 1,80 млн
Брукс Леннон - статистика
Коламбус
22 сентября 1997 (29)
#11 | Защитник
177 см
США
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 88'
72'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 88'
72'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
86' - 90'
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