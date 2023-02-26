Брукс Леннон - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Брукс
|Фамилия
|Леннон
|Команда
|Атланта Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Брукс
|Фамилия
|Леннон
|Команда
|Атланта Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Атланта Юнайтед
|1:1
|Торонто
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Атланта Юнайтед
|2:1
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атланта Юнайтед
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:1
|Торонто (Торонто)
|26.02.2023
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|90'