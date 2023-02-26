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    Брукс Леннон - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Брукс
    Фамилия Леннон
    Команда Атланта Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 1:1 Торонто США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 2:1 Сан-Хосе США. МЛС, 1 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атланта Юнайтед 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    26.02.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    90'
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