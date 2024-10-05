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Айме Мабика
Статистика
Айме Мабика - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1998 (28)
#6 | Защитник
195 см
Замбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Торонто
0 : 1
05.10.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Торонто
1 : 4
03.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Колорадо
2 : 0
22.09.2024
Торонто
1' - 90'
89'
США. МЛС, 42 тур
Торонто
0 : 2
19.09.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Торонто
2 : 1
15.09.2024
Остин
66' - 90'
83'
США. МЛС, 39 тур
Торонто
1 : 3
01.09.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
79' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Монреаль
0 : 1
21.07.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Интер Майами
3 : 1
18.07.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
14.07.2024
Филадельфия Юнион
87' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Коламбус
4 : 0
07.07.2024
Торонто
83' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Торонто
1 : 2
04.07.2024
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
30.06.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
23.06.2024
Торонто
70' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Торонто
1 : 2
20.06.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
1 : 4
16.06.2024
Чикаго Файр
69' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.06.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
30.05.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 4
26.05.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Торонто
5 : 0
19.05.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 0
16.05.2024
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Торонто
2 : 3
12.05.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Торонто
3 : 1
05.05.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 2
28.04.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 0
21.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
62' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
3 : 2
14.04.2024
Торонто
79' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 0
07.04.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Торонто
1 : 3
31.03.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 0
24.03.2024
Атланта Юнайтед
29' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
17.03.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 0
09.03.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Был в запасе
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