Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Норвегия. Элитсериен, 1 тур