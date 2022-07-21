Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Росс Тирни - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Росс
    Фамилия Тирни
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 2001 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Килмарнок 1:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    19.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    15.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -69' Слиго Роверс (Слиго) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    21.07.2022 65' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Слиго Роверс (Слиго)
    • Читайте нас: 
    11