Росс Тирни - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Тирни
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Тирни
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Килмарнок
|1:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -69'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|65' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)