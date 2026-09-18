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Ирландия. Премьер Дивизион
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Богемианс
Росс Тирни
Статистика
€ 325 тыс
Росс Тирни - статистика
Богемианс
6 марта 2001 (25), Дублин
#26 | Полузащитник
174 см
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Богемианс
2 : 1
18.09.2026
Дроэда Юнайтед
1' - 90'
78'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
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Лига конференций 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Мидтьюлланд
3 : 2
13.08.2026
Богемианс
1' - 74'
Лига конференций, 3 раунд
Богемианс
0 : 2
06.08.2026
Мидтьюлланд
1' - 78'
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
1' - 90'
89'
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
1' - 84'
81'
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