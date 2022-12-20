Мэтти Виртю - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Виртю
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Виртю
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)