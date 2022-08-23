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    Малколм Эбиовей - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Малколм
    Фамилия Эбиовей
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 55' Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 65' - 90' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 68' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    76'
    11.02.2023 63' - 90' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 78' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0
    (3:2)п    		 Кристал Пэлас (Лондон)
    23.08.2022 76' -90' Оксфорд (Оксфорд) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
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