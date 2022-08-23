Малколм Эбиовей - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Эбиовей
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Эбиовей
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 55'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|65' - 90'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|68' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|76'
|11.02.2023
|63' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|78' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|23.08.2022
|76' -90'
|Оксфорд (Оксфорд)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)