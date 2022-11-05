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    Тибо Клидже - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Тибо
    Фамилия Клидже
    Команда Бордо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 82' -90' Люцерн (Люцерн) 0:1 Базель (Базель)
    26.02.2023 1' -65' Люцерн (Люцерн) 1:0 Грассхоппер (Цюрих)
    19.02.2023 1' -63' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 2:2 Люцерн (Люцерн)
    12.02.2023 75' -90' Лугано (Лугано) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    05.02.2023 71' -90' Люцерн (Люцерн) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    28.01.2023 73' -90' Базель (Базель) 2:3 Люцерн (Люцерн)
    21.01.2023 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 2:2 Цюрих (Цюрих)
    13.11.2022 1' -46' Янг Бойз (Берн) 3:0 Люцерн (Люцерн)
    09.11.2022 1' -71' Люцерн (Люцерн) 0:2 Базель (Базель)
    05.11.2022 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 1:1 Винтертур (Винтертур)
    29.10.2022 75' -90' Грассхоппер (Цюрих) 1:3 Люцерн (Люцерн)
    22.10.2022 90' -90' Люцерн (Люцерн) 3:1 Лугано (Лугано)
    19.10.2022 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 3:3 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    15.10.2022 81' -90' Сьон (Сьон) 2:0 Люцерн (Люцерн)
    09.10.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    02.10.2022 70' -90' Люцерн (Люцерн) 1:2 Янг Бойз (Берн)
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