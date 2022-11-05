Тибо Клидже - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Клидже
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2001 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Клидже
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|82' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|0:1
|Базель (Базель)
|26.02.2023
|1' -65'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|19.02.2023
|1' -63'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:2
|Люцерн (Люцерн)
|12.02.2023
|75' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|05.02.2023
|71' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|28.01.2023
|73' -90'
|Базель (Базель)
|2:3
|Люцерн (Люцерн)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Цюрих (Цюрих)
|13.11.2022
|1' -46'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)
|09.11.2022
|1' -71'
|Люцерн (Люцерн)
|0:2
|Базель (Базель)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Винтертур (Винтертур)
|29.10.2022
|75' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|1:3
|Люцерн (Люцерн)
|22.10.2022
|90' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|3:3
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|15.10.2022
|81' -90'
|Сьон (Сьон)
|2:0
|Люцерн (Люцерн)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|02.10.2022
|70' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:2
|Янг Бойз (Берн)