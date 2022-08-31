Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Карпукас - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Карпукас
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 80' Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 77' Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 1' - 90' Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11