Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Timo Jansink - статистика

Хераклес
#16 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
4 : 1
05.04.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
15.03.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
0 : 0
06.03.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Хераклес
1 : 3
28.02.2026
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
22.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
4 : 2
25.01.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
0 : 2
18.01.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
0 : 3
20.12.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
4 : 3
13.12.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
4 : 2
22.11.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
8 : 2
02.11.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
0 : 7
19.10.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
24.08.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Был в запасе
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+