Марвин Обуз - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Обуз
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Обуз
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хольштайн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|69' -122'
|Мангейм (Мангейм)
|1:0
(5:3)п
|Хольштайн (Киль)