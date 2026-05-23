Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Догукан Хасполат - статистика

Вестерло
11 февраля 2000 (26), Роттердам
#34 | Полузащитник
177 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вестерло
38
1/-1
5
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Антверпен
2 : 0
23.05.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Вестерло
1 : 2
19.05.2026
Стандард
1' - 90'
12'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Шарлеруа
0 : 1
16.05.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Генк
3 : 0
10.05.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Вестерло
2 : 4
25.04.2026
Антверпен
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Вестерло
1 : 2
18.04.2026
Генк
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Вестерло
2 : 0
05.04.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
1' - 90'
77'
77'
45'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
1 : 2
14.03.2026
Брюгге
1' - 90'
64'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
07.03.2026
Вестерло
1' - 90'
4'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Вестерло
0 : 0
01.03.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
2 : 1
22.02.2026
Шарлеруа
1' - 90'
60'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 4
06.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
66'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
31.01.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 1
25.01.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Вестерло
0 : 2
17.01.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Гент
2 : 0
27.12.2025
Вестерло
1' - 90'
43'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
2 : 1
20.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Генк
1 : 1
14.12.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
4 : 0
07.12.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
0 : 0
22.11.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Шарлеруа
2 : 0
08.11.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 1
02.11.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
18.10.2025
Вестерло
1' - 90'
57'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 0
05.10.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
2 : 0
27.09.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
5 : 5
24.09.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.09.2025
Вестерло
1' - 90'
58'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
2 : 0
30.08.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
17.08.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Вестерло
0 : 1
09.08.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
3 : 1
02.08.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
75'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
5 : 2
27.07.2025
Вестерло
1' - 90'
Главные новости
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+