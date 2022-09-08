Эрен Эльмали - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Эрен
|Фамилия
|Эльмали
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,20
млн
|Имя
|Эрен
|Фамилия
|Эльмали
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|76' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|23.02.2023
|81' - 90'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 46'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|27.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|1' -76'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|90'
|08.09.2022
|46' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)