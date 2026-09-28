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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Эрен Эльмали
Статистика
€ 5 млн
Эрен Эльмали - статистика
Галатасарай
7 июля 2000 (26), Стамбул
#13 | Защитник
180 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
76' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
68' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 86'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
52'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
83' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Турция. Суперлига 2026/2027
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Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Турция
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
76' - 90'
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