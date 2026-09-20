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Норвегия. Элитсериен
Команды
Бранн
Ноа-Жан Хольм
Статистика
€ 1,50 млн
Ноа-Жан Хольм - статистика
Бранн
23 мая 2001 (25)
#29 | Нападающий
186 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Бранн
2 : 1
20.09.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
57'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
1' - 68'
45'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бранн
4
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
74' - 120'
90, 94'
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
1' - 68'
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
1' - 85'
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
2 : 2
23.07.2026
Бранн
1' - 80'
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