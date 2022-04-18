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    Ноа-Жан Хольм - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ноа-Жан
    Фамилия Хольм
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 2001 (21 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    Статистика по турнирам
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