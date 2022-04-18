Ноа-Жан Хольм - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ноа-Жан
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ноа-Жан
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|74' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|82' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|19.06.2022
|66' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|26.05.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:3
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|22.05.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|7'
|08.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|24.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.04.2022
|1' -85'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|34'
|03.04.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|25'