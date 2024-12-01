Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вильям Куртович - статистика

ХамКам
Завершил карьеру
22 июня 1996 (30)
#19 | Полузащитник
190 см
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
21
0
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
ХамКам
0 : 2
01.12.2024
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Фредрикстад
1 : 0
23.11.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
ХамКам
0 : 2
10.11.2024
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 3
03.11.2024
ХамКам
1' - 90'
22, 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
1 : 0
27.10.2024
Кристиансунд
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
0 : 2
20.10.2024
Сарпсборг 08
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
29.09.2024
ХамКам
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
5 : 0
21.09.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 1
01.09.2024
Сандефьорд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
3 : 0
25.08.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Хаугесунд
0 : 1
10.08.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
3 : 2
04.08.2024
Викинг
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
0 : 0
07.07.2024
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
0 : 2
01.06.2024
Бранн
1' - 46'
8'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Викинг
3 : 0
26.05.2024
ХамКам
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
ХамКам
1 : 0
20.05.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
61'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
1 : 6
16.05.2024
ХамКам
1' - 60'
36'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
ХамКам
2 : 2
12.05.2024
Хаугесунд
1' - 90'
74'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Кристиансунд
1 : 1
05.05.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Лиллестрем
1 : 1
28.04.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
ХамКам
0 : 1
21.04.2024
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Бранн
1 : 0
17.04.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Русенборг
1 : 0
14.04.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
ХамКам
0 : 1
07.04.2024
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
02.04.2024
ХамКам
1' - 90'
86'
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+