Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристоф Психе - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Психе
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Родной город Кан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 27 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    06.11.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    30.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    15.10.2022 1' -24' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    01.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    48' 10'
    11.09.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    04.09.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    31.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    28.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    21.08.2022 1' -82' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    07.08.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    03.08.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    30.07.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    23.07.2022 1' -46' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    10.07.2022 1' -69' Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    26.06.2022 1' -76' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    29.05.2022 1' -78' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    22.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2022 1' -74' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    18.04.2022 1' -65' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    10'
    03.04.2022 1' -70' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
    22'
    • Читайте нас: 
    11