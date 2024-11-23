Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Психе - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1988 (38), Кан
#28 | Защитник
186 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тромсе
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
2 : 0
23.11.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
2 : 0
10.11.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 3
03.11.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Бранн
4 : 0
27.10.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Тромсе
0 : 0
19.10.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
5 : 3
28.09.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 0
22.09.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Тромсе
2 : 2
01.09.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
0 : 1
25.08.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
18.08.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
1 : 0
04.08.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
28.07.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Стремсгодсет
0 : 1
21.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
1 : 2
13.07.2024
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
0 : 0
07.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
03.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Тромсе
0 : 2
28.06.2024
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
1 : 2
02.06.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
3 : 1
20.05.2024
Русенборг
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.05.2024
Тромсе
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 3
28.04.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
1 : 0
21.04.2024
Тромсе
1' - 90'
43'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
0 : 1
14.04.2024
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
2 : 4
01.04.2024
Бранн
1' - 90'
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+