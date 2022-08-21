Олаус Скарсем - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Олаус
|Фамилия
|Скарсем
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Олаус
|Фамилия
|Скарсем
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|25
|0
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|30.10.2022
|90' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|15.10.2022
|65' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.10.2022
|82' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|02.10.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|18.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|11.09.2022
|1' -82'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|84'
|21.08.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|12.08.2022
|1' -18'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:5
|Русенборг (Тронхейм)
|06.08.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|30.07.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|68'
|23.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|45'
|17.07.2022
|1' -81'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|10.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Йерв (Гримстад)
|03.07.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|25.06.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|61'
|19.06.2022
|41' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|75'
|29.05.2022
|63' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|26.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:3
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|22.05.2022
|1' -80'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2022
|1' -66'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|58'
|08.05.2022
|1' -74'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|24.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|03.04.2022
|1' -82'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|76'