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    Терелл Томас - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Терелл
    Фамилия Томас
    Команда Рединг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Рединг (Рединг)
    30.04.2022 1' -64' Рединг (Рединг) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23.04.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Рединг (Рединг)
    18.04.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 4:4 Суонси (Суонси)
    15.04.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Рединг (Рединг)
    09.04.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    05.04.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.04.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Рединг (Рединг)
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