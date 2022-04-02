Терелл Томас - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Терелл
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Терелл
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|30.04.2022
|1' -64'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Рединг (Рединг)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|4:4
|Суонси (Суонси)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|05.04.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Рединг (Рединг)