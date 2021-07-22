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    Антони Сотье - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Антони
    Фамилия Сотье
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1991 (32 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серветт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2021 1' -42' Мольде (Мольде) 3:0 Серветт (Женева)
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