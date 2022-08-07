Варол Тасар - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Варол
|Фамилия
|Тасар
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Варол
|Фамилия
|Тасар
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|57' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|4:1
|Люцерн (Люцерн)
|10.08.2022
|68' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|87'
|07.08.2022
|84' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)