Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Варол Тасар - статистика

Завершил карьеру
4 октября 1996 (29)
#27 | Полузащитник
174 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ивердон
17
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Ивердон
1 : 1
10.05.2025
Сьон
1' - 46'
14'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Базель
5 : 0
21.04.2025
Ивердон
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Ивердон
1 : 2
12.04.2025
Грассхоппер
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Янг Бойз
1 : 1
05.04.2025
Ивердон
1' - 71'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Ивердон
0 : 2
01.04.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
29.03.2025
Ивердон
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Серветт
2 : 3
15.03.2025
Ивердон
1' - 70'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
2 : 1
08.03.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Ивердон
2 : 2
02.03.2025
Люцерн
1' - 90'
63'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
2 : 1
22.02.2025
Ивердон
1' - 75'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Ивердон
1 : 0
16.02.2025
Санкт-Галлен
1' - 64'
28'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
08.02.2025
Ивердон
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Янг Бойз
6 : 1
05.02.2025
Ивердон
46' - 90'
84'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Ивердон
3 : 0
02.02.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Ивердон
0 : 0
25.01.2025
Серветт
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Цюрих
1 : 0
19.01.2025
Ивердон
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Ивердон
0 : 1
14.12.2024
Сьон
61' - 90'
84'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.12.2024
Ивердон
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Ивердон
0 : 1
30.11.2024
Люцерн
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
24.11.2024
Ивердон
Был в запасе
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+