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    Варол Тасар - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Варол
    Фамилия Тасар
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 57' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 4:1 Люцерн (Люцерн)
    10.08.2022 68' -90' Люцерн (Люцерн) 1:1 Грассхоппер (Цюрих)
    87'
    07.08.2022 84' -90' Лугано (Лугано) 1:2 Люцерн (Люцерн)
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