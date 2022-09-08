Армель Зохури - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Армель
|Фамилия
|Зохури
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Армель
|Фамилия
|Зохури
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|13.10.2022
|1' -33'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|25' 33'
|06.10.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)