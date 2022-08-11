Филип Угринич - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Угринич
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 2,70
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Угринич
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 69'
|Винтертур
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 65'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|70' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|70' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -64'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)