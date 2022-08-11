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    Филип Угринич - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Угринич
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Люцерн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1999 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 2,70
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 69' Винтертур 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 65' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 70' - 90' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 70' - 90' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -64' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
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