Вилфрид Гнонто - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Гнонто
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Гнонто
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|71' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)