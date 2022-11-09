Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилфрид Гнонто - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Вилфрид
    Фамилия Гнонто
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 71' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
    • Читайте нас: 
    11