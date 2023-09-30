Амар Дедич - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Амар
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 2002 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Амар
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|17
|3
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2024
|79' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|09.12.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.12.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25.11.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:2
|Хартберг (Хартберг)
|45'
|12.11.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.10.2023
|1' -62'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|44'
|21.10.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.09.2023
|1' -59'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.09.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Блау-Вайс (Линц)
|16.09.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|77'
|03.09.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рапид (Вена)
|26.08.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|50' 64' 16'
|13.08.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия (Вена)
|06.08.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|90'
|29.07.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)