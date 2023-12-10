Эммануэль Агбаду - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Агбаду
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1997 (26 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Агбаду
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1997 (26 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.03.2024
|1' - 90'
|Реймс
|0:0
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|25.02.2024
|1' - 90'
|Гавр
|1:2
|Реймс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|18.02.2024
|1' - 90'
|Реймс
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|11.02.2024
|73' - 90'
|Лорьян
|2:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 21 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Реймс
|2:3
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|22
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2024
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|25.02.2024
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|18.02.2024
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|11.02.2024
|73' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|04.02.2024
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Тулуза (Тулуза)
|28.01.2024
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Нант (Нант)
|13.01.2024
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:3
|Реймс (Реймс)
|20.12.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Гавр (Гавр)
|16.12.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|10.12.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|01.12.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|26.11.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|85'
|11.11.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|05.11.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|28.10.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|22.10.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Монако (Монако)
|01.10.2023
|89' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Лион (Лион)
|26.09.2023
|88' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|17.09.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Брест (Брест)
|03.09.2023
|1' -60'
|Метц (Метц)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|27.08.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Реймс (Реймс)
|20.08.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)