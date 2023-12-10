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    Эммануэль Агбаду - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Эммануэль
    Фамилия Агбаду
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1997 (26 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 7,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.03.2024 1' - 90' Реймс 0:0 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    25.02.2024 1' - 90' Гавр 1:2 Реймс Франция. Лига 1, 23 тур
    18.02.2024 1' - 90' Реймс 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 22 тур
    11.02.2024 73' - 90' Лорьян 2:0 Реймс Франция. Лига 1, 21 тур
    04.02.2024 1' - 90' Реймс 2:3 Тулуза Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 22 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.03.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Лилль (Лилль)
    25.02.2024 1' -90' Гавр (Гавр) 1:2 Реймс (Реймс)
    18.02.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    11.02.2024 73' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    04.02.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 2:3 Тулуза (Тулуза)
    28.01.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Нант (Нант)
    13.01.2024 1' -90' Монако (Монако) 1:3 Реймс (Реймс)
    20.12.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Гавр (Гавр)
    16.12.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 2:0 Реймс (Реймс)
    10.12.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Реймс (Реймс)
    01.12.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    26.11.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 3:1 Реймс (Реймс)
    85'
    11.11.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 0:3 ПСЖ (Париж)
    05.11.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:1 Реймс (Реймс)
    28.10.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    22.10.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Реймс (Реймс)
    07.10.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:3 Монако (Монако)
    01.10.2023 89' -90' Реймс (Реймс) 2:0 Лион (Лион)
    26.09.2023 88' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Реймс (Реймс)
    17.09.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Брест (Брест)
    03.09.2023 1' -60' Метц (Метц) 2:2 Реймс (Реймс)
    27.08.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Реймс (Реймс)
    20.08.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 2:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
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