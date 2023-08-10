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    Хескулдур Гуннлаугссон - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Хескулдур
    Фамилия Гуннлаугссон
    Команда Брейдаблик
    Состав Основной
    Родной город Рейкьявик
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1994 (29 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брейдаблик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -90' Брейдаблик (Коупавогюр) 1:0 Зриньски (Мостар)
    10.08.2023 1' -90' Зриньски (Мостар) 6:2 Брейдаблик (Коупавогюр)
    Россия
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