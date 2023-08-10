Хескулдур Гуннлаугссон - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Хескулдур
|Фамилия
|Гуннлаугссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Хескулдур
|Фамилия
|Гуннлаугссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|10.08.2023
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)