Гильерме - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Ситья
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1990 (33 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Ситья
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 90'
|Коньяспор
|1:1
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|88'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Умраниеспор
|2:2
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 27 тур
|17.03.2023
|1' - 90'
|Коньяспор
|2:1
|Галатасарай
|Турция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|18'
|04.08.2022
|1' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|1' -46'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)