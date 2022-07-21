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    Гильерме - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Гильерме
    Фамилия Ситья
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1990 (33 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 90' Коньяспор 1:1 Антальяспор Турция. Суперлига, 28 тур
    88'
    02.04.2023 1' - 90' Умраниеспор 2:2 Коньяспор Турция. Суперлига, 27 тур
    17.03.2023 1' - 90' Коньяспор 2:1 Галатасарай Турция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    18'
    04.08.2022 1' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 1' -46' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
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