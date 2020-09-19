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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Тайфур Бингель
Статистика
€ 500 тыс
Тайфур Бингель - статистика
Коджаэлиспор
11 января 1993 (33), Анкара
#75 | Защитник
180 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
87' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
87' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 76'
31'
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