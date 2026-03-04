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Джохор
Жоао Фигейредо
Статистика
€ 2 млн
Жоао Фигейредо - статистика
Джохор
27 мая 1996 (30), Сан-Паулу
#25 | Нападающий
180 см
Бразилия
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Джохор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
1' - 84'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Джохор
1 : 0
17.02.2026
Виссел Кобе
1' - 70'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
Джохор
1' - 90'
39'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
16.09.2025
Джохор
1' - 90'
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