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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Томас Уильямс
Статистика
€ 175 тыс
Томас Уильямс - статистика
Нэшвилл
15 августа 2004 (22)
#21 | Защитник
190 см
США
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США. МЛС 2025
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Торонто
4 : 2
19.10.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Орландо Сити
1 : 2
12.10.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Орландо Сити
1 : 1
05.10.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 1
29.09.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Орландо Сити
3 : 2
21.09.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
1 : 1
13.07.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
06.07.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
1 : 2
29.06.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
2 : 4
26.06.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
1 : 3
01.06.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
0 : 0
04.05.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
3 : 0
27.04.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
0 : 0
20.04.2025
Орландо Сити
80' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Орландо Сити
0 : 0
12.04.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
06.04.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.03.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
09.03.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
4 : 2
02.03.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 4
23.02.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
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