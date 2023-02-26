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    Андрес Переа - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Андрес
    Фамилия Переа
    Команда Орландо Сити
    Состав Основной
    Родной город Тампа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.03.2023 1' - 90' Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити США. МЛС, 7 тур
    17'
    Статистика по турнирам
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