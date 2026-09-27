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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Андрес Переа
Статистика
€ 2,50 млн
Андрес Переа - статистика
Нью-Йорк Сити
14 ноября 2000 (25), Тампа
#8 | Полузащитник
184 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
56'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
62'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
17
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
56'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
62'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
54'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 68'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
29'
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 78'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
39' - 90'
52'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
81' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
36' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
82' - 90'
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