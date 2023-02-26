Андрес Переа - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Переа
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Переа
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.03.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Орландо Сити
|США. МЛС, 7 тур
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|26.03.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Орландо Сити (Орландо)
|17'
|19.03.2023
|74' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|05.03.2023
|86' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|26.02.2023
|90' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)