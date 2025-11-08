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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Эрик Уильямсон
Статистика
€ 600 тыс
Эрик Уильямсон - статистика
Шарлотт
11 июня 1997 (29)
#19 | Полузащитник
175 см
США
Статистика
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
24
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
1 : 3
08.11.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
0 : 0
01.11.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
0 : 1
29.10.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Шарлотт
2 : 0
19.10.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
04.10.2025
Шарлотт
1' - 89'
82'
США. МЛС, 47 тур
Шарлотт
1 : 4
28.09.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
20.09.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Шарлотт
3 : 0
14.09.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
31.08.2025
Шарлотт
21' - 90'
44'
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
25.08.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
73' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
1 : 0
17.08.2025
Реал Солт-Лейк
79' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Цинциннати
0 : 1
11.08.2025
Шарлотт
80' - 90'
82'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
2 : 0
27.07.2025
Торонто
72' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
20.07.2025
Шарлотт
90' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 1
17.07.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Шарлотт
2 : 0
13.07.2025
Нью-Йорк Сити
74' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
06.07.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Чикаго Файр
3 : 2
29.06.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Канзаc Сити
2 : 1
26.06.2025
Шарлотт
1' - 66'
55'
США. МЛС, 27 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
15.06.2025
Шарлотт
68' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
0 : 2
01.06.2025
Шарлотт
75' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
29.05.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Шарлотт
3 : 2
25.05.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Шарлотт
1 : 4
18.05.2025
Чикаго Файр
62' - 90'
70'
США. МЛС, 19 тур
Орландо Сити
3 : 1
15.05.2025
Шарлотт
83' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 1
11.05.2025
Шарлотт
67' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
4 : 2
04.05.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
0 : 1
27.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
65' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
3 : 0
20.04.2025
Сан-Диего
68' - 90'
77'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
0 : 1
13.04.2025
Шарлотт
86' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2025
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 0
29.03.2025
Шарлотт
78' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
4 : 1
23.03.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
2 : 0
16.03.2025
Цинциннати
85' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Интер Майами
1 : 0
09.03.2025
Шарлотт
77' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Шарлотт
2 : 0
01.03.2025
Атланта Юнайтед
70' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сиэтл
2 : 2
23.02.2025
Шарлотт
1' - 66'
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