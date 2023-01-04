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    Жоау Моутинью - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Жоау
    Фамилия Моутинью
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2023 46' -67' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    22.01.2023 80' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 90' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 67' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
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