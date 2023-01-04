Жоау Моутинью - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Моутинью
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Моутинью
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2023
|46' -67'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|22.01.2023
|80' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|90' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|67' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)