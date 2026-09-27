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МЛС 2026
Команды
Орландо Сити
Робин Янссон
Статистика
€ 400 тыс
Робин Янссон - статистика
Орландо Сити
15 ноября 1991 (34)
#6 | Защитник
187 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
67'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
18'
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
1' - 78'
77'
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