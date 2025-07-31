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Ульсан Хендэ
Бенжи Мичел
Статистика
€ 350 тыс
Бенжи Мичел - статистика
Ульсан Хендэ
23 октября 1997 (28), Орландо
#91 | Нападающий
178 см
США
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США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Арда
0 : 0
24.07.2025
ХИК
1' - 80'
Лига конференций, 1 раунд
ХИК
5 : 0
17.07.2025
Рунавик
1' - 120'
18'
105'
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
4 : 0
10.07.2025
ХИК
1' - 90'
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