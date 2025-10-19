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МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Жуниор Урсо
Статистика
€ 100 тыс
Жуниор Урсо - статистика
Динамо Хьюстон
10 марта 1989 (37)
#30 | Полузащитник
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Бразилия. Серия А 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
17
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
80' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
1' - 80'
15'
США. МЛС, 48 тур
Нэшвилл
3 : 1
28.09.2025
Динамо Хьюстон
1' - 69'
40'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
1' - 90'
70'
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
2 : 1
14.09.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
71'
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
1' - 58'
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
18.08.2025
Динамо Хьюстон
82' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Остин
2 : 2
10.08.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Диего
3 : 4
06.07.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
1' - 78'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
53' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 46'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
11.05.2025
Сиэтл
65' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
73' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
71'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
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Был в запасе
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