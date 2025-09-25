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МЛС 2026
Команды
Портленд
Зак МакГроу
Статистика
€ 500 тыс
Зак МакГроу - статистика
Портленд
8 июня 1997 (29)
#18 | Защитник
193 см
США
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Даллас
2 : 0
10.08.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
26.07.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Портленд
1 : 1
20.07.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
16.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
74' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
1' - 46'
5'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 0
02.03.2025
Остин
1' - 90'
39'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
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