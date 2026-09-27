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МЛС 2026
Команды
Даллас
Сантьяго Морено
Статистика
€ 3 млн
Сантьяго Морено - статистика
Даллас
21 апреля 2000 (26)
#10 | Нападающий
178 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 81'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
64' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
1' - 63'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
77' - 90'
84'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
США. МЛС 2026
Бразилия. Серия А 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
86' - 90'
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