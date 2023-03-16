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    Йеспер Карлстрем - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Йеспер
    Фамилия Карлстрем
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 1' - 73' Юргорден 0:3 Лех Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    42'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 70' -90' Швеция 5:0 Азербайджан
    79'
    24.03.2023 Был в запасе Швеция 0:3 Бельгия
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