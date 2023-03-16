Йеспер Карлстрем - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Карлстрем
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Карлстрем
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|1' - 73'
|Юргорден
|0:3
|Лех
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|42'