Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Йеспер Карлстрем
Статистика
€ 4 млн
Йеспер Карлстрем - статистика
Удинезе
21 июня 1995 (31), Стокгольм
#8 | Полузащитник
185 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
89' - 90'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
22'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
49'
45'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Польша. Экстракласа 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Польша. Экстракласа 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
22'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
49'
45'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
1' - 90'
Главные новости
Батраков: «Не застал настоящего фанатского движения в России»
10:59
Стало известно, какие разногласия были у Ротенберга со спортивным директором «Локомотива»
10:47
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+