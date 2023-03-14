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    Багдат Каиров - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Багдат
    Фамилия Каиров
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Актобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Жетысу 1:1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 1' - 68' Тобол 2:1 Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Жетысу (Талдыкорган) 1:1 Тобол (Костанай)
    14.03.2023 1' -68' Тобол (Костанай) 2:1 Шахтер (Караганда)
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