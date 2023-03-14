Багдат Каиров - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Багдат
|Фамилия
|Каиров
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Багдат
|Фамилия
|Каиров
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|1' - 68'
|Тобол
|2:1
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|1' -68'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Шахтер (Караганда)