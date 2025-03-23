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Джавайн Браун
Статистика
Джавайн Браун - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1999 (27), Кингстон
#91 | Защитник
180 см
Ямайка
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.03.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 3
09.03.2025
Сан-Диего
1' - 70'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.03.2025
Сиэтл
1' - 81'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.03.2025
Сиэтл
1' - 81'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
4 : 0
23.02.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 46'
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