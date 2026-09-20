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Греция. Суперлига
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Панетоликос
Квадво Опоку
Статистика
€ 400 тыс
Квадво Опоку - статистика
Панетоликос
13 июля 2001 (25), Аккра
#90 | Нападающий
165 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 64'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
57' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
62' - 90'
77, 90'
84'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
3
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 64'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
57' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
62' - 90'
77, 90'
84'
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