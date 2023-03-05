Квадво Опоку - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Квадво
|Фамилия
|Опоку
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Имя
|Квадво
|Фамилия
|Опоку
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 61'
|Лос-Анджелес
|3:0
|Остин
|США. МЛС, 9 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 9 тур
|26.03.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|2:1
|Даллас
|США. МЛС, 7 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -61'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|02.04.2023
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|26.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|18.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.03.2023
|1' -65'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|52'