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    Квадво Опоку - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Квадво
    Фамилия Опоку
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июля 2001 (21 год)
    Рост 165
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 61' Лос-Анджелес 3:0 Остин США. МЛС, 9 тур
    02.04.2023 1' - 90' Колорадо 0:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 9 тур
    26.03.2023 1' - 90' Лос-Анджелес 2:1 Даллас США. МЛС, 7 тур
    18.03.2023 1' - 90' Сиэтл 0:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
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