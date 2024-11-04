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Латиф Блессинг
Статистика
Латиф Блессинг - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1996 (29), Аккра
#15 | Полузащитник
165 см
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
28
5
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
29.10.2024
Динамо Хьюстон
80' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
20.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
71' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 77'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
61' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
70' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
15.09.2024
Реал Солт-Лейк
68' - 90'
80'
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
08.09.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес
0 : 2
01.09.2024
Динамо Хьюстон
88' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
1' - 60'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
82' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
0 : 1
18.07.2024
Динамо Хьюстон
83' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 46'
5'
США. МЛС, 29 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
30.06.2024
Шарлотт
1' - 68'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 74'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.06.2024
Сиэтл
1' - 69'
30, 40'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
67' - 90'
89'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 2
02.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 57'
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
3 : 1
30.05.2024
Колорадо
66' - 90'
70'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
26.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 46'
18'
США. МЛС, 20 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.05.2024
Даллас
68' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Остин
1 : 0
16.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 61'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
70' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
46' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 19'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 71'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
84' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
31.03.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 1
24.03.2024
Динамо Хьюстон
82' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Был в запасе
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